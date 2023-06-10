Рецепты Совершенно потрясающий рецепт кваса, который готовили еще наши предки: используем бузину По Admin - 10 июня, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Квас – одно из самых популярных средств, которые помогут остыть летом. Наши предки начали его готовить больше сотни лет назад. Воспользуйтесь рецептом кваса из бузины. Июнь – отличная пора, чтобы приготовить квас из бузины. Как сделать этот напиток читайте в нашем материале. Интересно Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Рецепт кваса из бузины Время: 1 час + 5 дней Порций: 10 Великолепный напиток / Фото Апостроф Ингредиенты: – 10 литров воды; – 12 – 15 соцветий бузины (уже термически обработанных); – 1 – 1,2 килограмма сахара; – 10 – 20 грамм лимонной кислоты. Приготовление: Соберите соцветия из черной бузины. Выбирайте уже раскрывшиеся молодые соцветия. Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек. Поместите бузинные цветы в большую кастрюлю. Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту. Залейте смесь водой и тщательно перемешайте. Оставьте цвет бузины на 5 дней. Накройте полотенцем и перемешивай квас несколько раз в день. После указанного времени процедите квас через марлю. Перелейте в подготовленные пластиковые бутылки так, чтобы одна четвертая емкости оставалась свободной. Сожмите бутылку, чтобы вышел воздух. Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Стенки бутылки должны надуться, чтобы можно было пробовать напиток. Если вам понравится освежающий домашний квас, то со временем попробуйте приготовить напиток по этому рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Всего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков