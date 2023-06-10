Совершенно потрясающий рецепт кваса, который готовили еще наши предки: используем бузину

Квас – одно из самых популярных средств, которые помогут остыть летом. Наши предки начали его готовить больше сотни лет назад. Воспользуйтесь рецептом кваса из бузины.

Июнь – отличная пора, чтобы приготовить квас из бузины. Как сделать этот напиток читайте в нашем материале.

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Рецепт кваса из бузины

Время : 1 час + 5 дней

: 1 час + 5 дней Порций: 10

Великолепный напиток / Фото Апостроф

Ингредиенты:

– 10 литров воды;

– 12 – 15 соцветий бузины (уже термически обработанных);

– 1 – 1,2 килограмма сахара;

– 10 – 20 грамм лимонной кислоты.

Приготовление:

Соберите соцветия из черной бузины. Выбирайте уже раскрывшиеся молодые соцветия.

Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек.

Поместите бузинные цветы в большую кастрюлю.

Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.

Залейте смесь водой и тщательно перемешайте.

Оставьте цвет бузины на 5 дней.

Накройте полотенцем и перемешивай квас несколько раз в день. После указанного времени процедите квас через марлю.

Перелейте в подготовленные пластиковые бутылки так, чтобы одна четвертая емкости оставалась свободной.

Сожмите бутылку, чтобы вышел воздух.

Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Стенки бутылки должны надуться, чтобы можно было пробовать напиток.

Если вам понравится освежающий домашний квас, то со временем попробуйте приготовить напиток по этому рецепту.