Совет Федерации единогласно одобрил закон о жителях осаждённого Севастополя

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Члены Совета Федерации России единогласно одобрили закон о возвращении статуса ветеранов Великой отечественной войны жителям осажденного Севастополя. В верхней палате парламента документ представила один из его авторов, сенатор Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Отрадно, что решение по данному закону принимается в год 75-летия Великой Победы. Признание подвига жителей города, которые наряду с бойцами Красной Армии, моряками Черноморского флота в течение 250 дней отстаивали Севастополь – это восстановление справедливости и сохранение исторической памяти народа. От имени автора данного закона и всех жителей города-героя Севастополя прошу поддержать данный федеральный закон».

Напомним, Государственная Дума России приняла в окончательном 3-м чтении закон о жителях осажденного Севастополя в начале декабря. Согласно документу, горожане этой категории получат меры федеральной поддержки, положенные ветеранам войны. Это, в том числе, ежемесячные денежные выплаты, обеспечение лекарствами и жильем, компенсация расходов на услуги ЖКХ. По данным Екатерины Алтабаевой, в 2020 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 84,5 миллиона рублей, а с 2021 по 2023 год Правительство страны выделит еще 670,5 миллионов рублей.