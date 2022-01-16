Советы эксперта: как выбрать посудомоечную машину

«Я — женщина, а не посудомойка!» — восклицала героиня рекламы, а множество женщин и мужчин согласно кивали. Мытье грязных тарелок, сковородок и кастрюль — утомительное занятие. Еще хуже то, что уже через несколько часов образуется новая партия грязных столовых приборов и посуды. Неудивительно, что все больше людей задумываются о том, чтобы приобрести себе домой посудомоечную машину.

Мы поговорили со специалистом по ремонту и эксплуатации посудомоечных машин Игорем Добронравовым и попросили дать несколько советом о том, как правильно выбрать этот прибор.

Размеры и вместительность

Игорь рассказывает: «Первое, на что обычно обращают внимание люди — габариты машинки и ее вместительность, то есть то, какое количество посуды она может мыть одновременно. Это, действительно, очень важный параметр. Во-первых, я не рекомендуют набивать посудомойку «под завязку», так, чтобы посуда громоздилась друг на друга — отмоется не слишком хорошо. Во-вторых, чем меньше внутренний объем, тем чаще придется запускать мойку, а значит, будете тратить больше порошка или таблеток. В общем, исходите из числа членов семьи и того, как часто вы едите и готовите дома.

С полезным объемом связаны и габариты прибора. Машины бывают полноразмерными, узкими и компактными (чуть больше микроволновки). То есть нужно оценивать еще и размеры кухни — будет ли вам, куда поставить прибор».

Тип установки

Следующий момент, на который советует обратить внимание Игорь, — тип установки. «Машинки могут автономными (напольными или настольными), полностью или частично встраиваемыми. Какую выбрать — решать вам, кому-то удобнее один вариант, кому-то другой. Но я прошу вас, убедитесь, что вы сможете подключить прибор к электричеству и водопроводу без всяких переходников, дополнительных шлангов и других «мудреностей». Есть провод с вилкой (как правило, не слишком длинный), значит, рядом должна быть розетка. Есть шланг — значит рядом должен быть водопровод».

Стоимость

«Естественно, для покупателей очень важны цены, это понимает каждый, — рассказывает Игорь. — Я, конечно, не призываю покупать самые дорогие модели и тратить на них последние деньги. Исходите из своих возможностей. Но все же, лучше постараться купить продукцию какого-то серьезного бренда. Особенно хороши премиальные марки, вроде Gaggenau, высоких оценок заслуживают Electrolux, Bosch и прочие. Совсем дешевые, к сожалению, быстро выходят из строя — больше потратите на ремонт».

Энергоэффективность

«Что касается энергоэффективности, — продолжает рассказ Игорь, — это, как говорится, вопрос не моей компетенции. То есть на работу посудомойки это никак не влияет. Но зато очень влияет на ваш бюджет. Я много говорю с теми, к кому прихожу ремонтировать приборы. Большинство говорят, что запускают мойку минимум 1-2 раза в день! Представьте, как много воды и электричества будет тратиться, если вы купите модель с низкой энергоэффективностью! Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что если будете мыть руками, потратите намного больше воды в любом случае».