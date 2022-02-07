Советы и методы метания гончарного круга

Упражняться

Научиться пользоваться гончарным кругом — не быстрый процесс. Важный момент при первом запуске — не пытаться каждый раз создавать новый проект. Лучшая идея — усовершенствовать одну часть процесса; т.е. центрирование детали, вытягивание стенок, сжатие основания или достижение угла 90 градусов в месте встречи основания и стенок. Одной из основ должно быть обеспечение того, чтобы вы могли постоянно центрировать шар глины на гончарном круге каждый раз.

Положение тела

Положение тела при бросании глиняной посуды на колесо имеет большое значение. Вам не нужно быть очень сильным при броске, но вам нужно принять правильное положение тела, чтобы использовать свой вес для работы с колесом. Как упоминалось ранее, если вы достигли правильного положения расчалки, то нет необходимости использовать силу.

Воды

Количество воды, которое вы используете, бросая глину на колесо, имеет жизненно важное значение. Вы не хотите, чтобы ваш горшок стал слишком липким, так как это верный способ сдвинуть горшок с центра колеса. Однако, если вы используете слишком много воды, ваш кусок, скорее всего, станет меньше, так как большая часть вашей глины, скорее всего, попадет в поддон или ведро с водой.

Если глина станет слишком влажной, стенки вашего изделия станут слишком вялыми и не будут поддерживать структуру. Основная предпосылка заключается в том, чтобы использовать достаточное количество воды, чтобы ваша фигурка двигалась по колесу, и это потребует некоторой практики. Один полезный совет по метанию гончарного круга — использовать теплую воду, которая гарантирует, что ваши пальцы не станут слишком холодными и, следовательно, лучше подготовлены для создания более качественного изделия.