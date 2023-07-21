Советы о том, как правильно делать покупки в Интернет-магазинах

Сегодня люди все чаще делают покупки в Интернете. Из-за этого растет популярность и порталов, которые объединяют в себе информацию о разных акциях и скидках, например, http://promokodi.net/store/proskater. Но в то же время многих останавливает недостаточность опыта в интернет-покупках. Мы собрали несколько советов, которые помогут покупателю не оказаться в неприятной ситуации. Во-первых, чаще мошенничество происходит все-таки не через интернет-магазины, а через объявления на различных сайтах. Владельцу же интернет-магазина куда выгоднее получить благодарных клиентов на будущее, нежели однажды кого-то обмануть и стать известным на всю страну.

Во-вторых, стоит насторожиться, если в интернет-магазине не указаны контакты, кроме электронной почты. Обращайте внимание и на реквизиты предпринимателя или ООО, которые также обязательно должны быть указаны на сайте. Можете проверить их на соответствие действительности через ЕДРПОУ. Добросовестные магазины обязательно предложат несколько вариантов оплаты и доставки. В случае с наложенным платежом вы немного переплатите, зато обезопасите себя от мошенничества. Ведь при таком способе вы платите только после получения и проверки товара.

Справедливости ради стоит отметить, что не всегда возможен наложенный платеж и за некоторые виды товара магазин, даже добросовестный, потребует предоплату. Например, если вы покупаете отрез ткани. Но чаще всего наложенный платеж допускается. Если вы покупаете в этом магазине первый раз, рекомендуем выбрать именно такой способ. Ну и, конечно же, обращайте внимание на отзывы покупателей о магазине на других сайтах. Введите в поисковике название магазина и слово «отзывы» либо название магазина и слово «мошенники». Вы получите исчерпывающую информацию.

Источник: http://www.sobytiya.info/public/14/47734