Советы по применению спрея от насекомых

Не распыляйте под одежду

Хотя ношение рубашки с длинными рукавами и длинных брюк может помочь вам избежать укусов комаров, вы все равно должны распылять на одежду репелленты для дополнительной защиты. (Сначала нанесите на незаметное место, чтобы проверить на возможные повреждения.)

Но никогда не распыляйте его под одежду: это не только не нужно, но и может увеличить риск. (Заинтересованы в одежде, отпугивающей насекомых? Прочтите наш отчет о рубашках, обработанных перметрином .)

Используйте свои руки для чувствительных, труднодоступных мест

Никогда не распыляйте репеллент прямо на лицо или уши. Вместо этого распылите немного средства на руки и распределите его по лицу, шее и за пределами ушей, стараясь избегать попадания в глаза и ноздри. Не забудьте втереть его в голову, если вы лысый.

Спреи от комаров могут усугубить открытые порезы и раны, поэтому избегайте участков с поврежденной или раздраженной кожей.

И если вы собираетесь есть, вымойте руки после нанесения.

Не забывайте о лодыжках и коленях

Комаров , как правило, привлекают определенные участки тела, включая лодыжки, ступни и колени. А поскольку клещи обычно прыгают на вас с растений на земле, ваши открытые лодыжки являются основной целью.