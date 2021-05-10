Современная фотопечать

Бюджетная полиграфия: лучшие решения для малого и среднего бизнеса

Сегодняшний бизнес провоцирует возросший спрос на некоторые виды печатной продукции и к онлайн-продвижению. Себя надо уметь «предлагать». Это можно успешно делать с помощью брендированной продукции.

ТОП-5 видов бюджетной продукции для малого и среднего бизнеса

Как может «заявить о себе миру» малый и средний бизнес, чтобы это было эффективно и экономно? Есть как минимум 5 видов бюджетной продукции. Подготовить их могут в компании, оказывающей рекламно-информационные и полиграфические услуги. Наиболее оптимальными ценами, на наш взгляд, может похвастаться RU CAFE.

Визитки

Это печатная продукция №1 среди бюджетных и эффективных способов привлечь внимание ЦА к себе, своей компании и бренда.

С помощью визиток можно:

дать важнейшую информацию (номера телефона, соцсети, почту, адрес);

указать название компании, ФИО руководителя и те услуги и товары, которые здесь предлагают;

заявить о себе, указав только важную информацию, но обозначить дату открытия и место (как привлечение внимания к открытию точки продаж).

Заказать печать фотографий, визиток можно в типографии RU CAFE по лучшей цене!

Открытки

Хотите сделать так, чтобы потребитель был лоялен к вашей компании? Открытки с персональным дизайном фирмы становятся знаковым событием, как для сотрудника, так и для клиента.

Подставки под стаканы

Подставки под стаканы с айдентикой компании можно использовать не только, если вы — владелец ресторана, бара или кафе (хотя именно для них это неотъемлемый атрибут, часть имиджа). Их можно применять в офисах и дарить клиентам для пользования дома. Это будет не только приятной мелочью, но и полезной для обеих сторон вещью (еще одна брендовая рекламная продукция будет всегда на виду, а человеку будет удобнее пить кофе или чай на рабочем месте или в уютной домашней обстановке).

Стикеры и этикетки

Достаточно популярная и универсальная продукция, которую можно использовать для продвижения среднего и малого бизнеса. Сегодня ее актуально применять в парках и общественном транспорте. Несмотря на свой компактный размер, они прекрасно справляются с привлечением внимания.

Закладки

Закладки отлично подходят на роль мини-сувениров клиентам. Они станут вечным напоминанием о компании. Их можно использовать в повседневной жизни в блокнотах, записных книжках, для обычной литературы и т.д.

Что нужно помнить?

При заказе любой печатной продукции важно выбрать надежного партнера, у которого высокое качество с доступной ценой услуг.

Чтобы продукция давала высокие результаты, необходимо: