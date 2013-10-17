Современные бани из бруса

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Чем отличается крыша бани от крыши жилого дома? В первую очередь тем, что первая помимо внешних нагрузок со стороны окружающей среды испытывает еще и внутреннюю, когда пар, температура которого более 100 градусов поднимается под потолок. Именно поэтому к используемым для кровли материалам необходимо предъявлять повышенные требования, только так они смогут обеспечить многолетнюю и надежную эксплуатацию крыши.

Что подходит больше

На этапе проектирования строительства бани обязательно учитывайте климатические факторы вашего региона. Если зимой часто бывают снегопады, то крыша для бани должна иметь большой угол уклона. В таком случае снег будет просто скатываться с крыши. Если вы проживаете в степных или лесостепных регионах, то уклон можно сделать минимальным, даже очень сильный ветер не будет создавать сильных нагрузок.

Кровельные покрытия

По сути, покрыть крышу бани можно практически любым кровельным покрытием. Однако помните о том, что профлист и металлочерепица из-за воздействия высоких температур будут быстро подвергаться коррозии, натуральная черепица может оказаться слишком тяжелой для небольшого строения. Может быть использована жидкая кровля, для таких строений она обладает особенно высокой эффективностью.

Вне зависимости от типа используемого материала, обязательно следует уделить внимание использованию приборов для создания искусственной вентиляции. Позаботьтесь о хорошей теплоизоляции и усилению стропил, все это позволит значительно увеличить срок службы.

Чердак

Многие при выборе проекта для бани задаются вопросом о необходимости обустройства чердака. Именно чердак способен обеспечить дополнительный объем воздуха, который заполняется теплом из бани. В итоге получается, что на кровлю значительно снижается нагрузка от высоких температур, а значит, это позволит существенно увеличить срок службы кровельных материалов.

Когда устройство крыши бани выполнено правильно, можно быть точно уверенным в ее длительном сроке службы. Если все работы вы проводите самостоятельно, то к строительству любого элемента следует подойти максимально ответственно. На сайте https://mahagoni.com.ua/ можно найти много практических советов, которые смогут значительно облегчить вашу работу. Хотя строительство бани далеко не из самых простых дел, но зато все это потом перекрывается настоящим удовольствием от использования собственной бани. В любое время года вы сможете наслаждаться прекрасными минутами отдыха в парилке, которые не сравняться ни с чем.