Современные ливнестоки позволят использовать дождевую воду в Крыму

Специалисты КФУ работают над созданием современной методики расчета параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод, которые после очистки можно использовать как для технических нужд, так и для питья. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илью Николенко.

Власти предлагают «поить» Симферополь тайганской водой постоянно «По расчетам специалистов, в результате глобального потепления климата количество осадков, выпадающих в северном Крыму, будет неуклонно сокращаться, а на Южном берегу Крыма, в связи с повышением уровня Черного моря, количество осадков будет увеличиваться. В целом по России прогноз такой: там, где было мало дождей, будет еще меньше, там, где было много — будет еще больше. С учетом этого необходимо строить современные системы сбора поверхностных сточных вод, которые будут справляться со сбором и отведением осадков», — отметил он.

Несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает. По словам ученого, это происходит потому, что расчет поверхностных сточных вод сегодня ведется по методике предельных интенсивностей, которая была разработана в России в 1914 году, а сейчас использует данные 1984-85 года. В результате пропускной способности не хватает, стоки забиваются, и происходит затопление. Необходимо современными методами совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков.