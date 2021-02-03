Современные системы безопасности бизнеса. Установка систем видеонаблюдения

Охранное видеонаблюдение, в котором не бывает мелочей

В деле создания профессиональной системы охранного видеонаблюдения не бывает мелочей. Каждый элемент системы – от самой камеры до соединительных кабелей, играют важную роль, и влияют на конечное качество изображения. Достаточно важным моментом является соответствие всего оборудования, к примеру, корейские видеорегистраторы, в большинстве своем, поддерживают открытый сетевой стандарт (ONVIF), поэтому могут использоваться совместно с оборудованием любых производителей. Именно видеорегистратор отвечает за бесперебойную работу всей системы наблюдения, позволяя оперативно изменять настройки, управлять поворотными камерами или дополнительным оборудованием, а также надежно сохранять все данные с камер наблюдения. Заказать охранные системы безопасности и установку видеонаблюдения вы можете на сайте https://ssbb.com.ua/.

Как правило, собственной памятью регистраторы не обладают, поэтому предусмотрена возможность подключения внешних жестких дисков, где и хранится информация. Максимальная емкость архива зависит от конкретной модели используемого регистратора, и рассчитывается исходя из количества установленных камер. Каждая уличная камера видеонаблюдения, цена которой зависит от ее функционала, использует для сжатия данных кодек Н.264, что позволяет значительно оптимизировать использование дискового пространство архива, а также снижает загруженность сети. Практически все корейские видеорегистраторы позволяют вести полноценную сетевую работу, что позволяет осуществлять удаленный доступ посредством любого компьютера, подключенного к интернету. В удаленном режиме возможно не только просматривать прямую трансляцию или архивные данные, но и изменять настройки системы.

Любая уличная камера видеонаблюдения, цена которой может быть достаточно невелика, обладает серьезной климатической защитой (IP65-66), и может использоваться в самом различном диапазоне температур (-40… +60 градусов). Кроме этого, модели камер, устанавливаемые в общественных местах, где велика вероятность их случайного/преднамеренного повреждения, имеет смысл предусмотреть и антивандальную защиту корпуса. Перед приобретением видеокамеры, следует точно определить, какие из дополнительных опций, которыми часто оснащены современные модели, будут востребованы на конкретном объекте. К числу наиболее полезных, можно отнести такие, как DWDR, DNR, EIS, а также автоматический баланс белого и АРД. Все они позволяют камере работать в самых сложных условиях (плохое освещение, туман или снегопад).