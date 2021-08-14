Современные технологии на Форексе

Ваши финансы

Если вы выберете высокочастотную стратегию, вы обнаружите, что комиссии растут очень быстро, поэтому в первую очередь вам нужен капитал для финансирования вашей торговли. Также рекомендую читать актуальные новости криптовалют, как еще один вариант перспективного инвестирования.

Ваша личность

Алгоритмы не работают хорошо, если с ними постоянно возятся. Несмотря на то, что важно следить за происходящим, чтобы убедиться, что рыночные условия не изменились настолько резко, что алгоритм не будет работать, вы должны выбрать стратегию, в которой вы уверены — достаточно, чтобы оставить все в покое.

Два распространенных типов торговых стратегий

Доступно множество различных торговых стратегий, вот пять из самых популярных:

Новости

Инфляция, войны, политические беспорядки, стихийные бедствия, выборы и переговоры с банками, и это лишь некоторые из них, — все это влияет на мировые валюты. Стратегия торговли на основе новостей включает в себя алгоритмическую систему, реагирующую на новостные ленты и генерирующую торговые сигналы на основе того, что происходит в режиме реального времени. Характерно, что этот тип торговли предполагает удержание позиций в течение очень короткого периода времени — учитывая быстро развивающийся мир СМИ, где информация является новостью в одну минуту и ​​забывается в следующую.

На основе тенденций

Это одна из самых простых стратегий, предполагающая отслеживание рыночных тенденций. Тренд — это когда цена движется в определенном направлении (например, вверх или вниз). Когда тренд идет вверх, автоматизированная система может занять длинную позицию — покупать в ожидании роста стоимости акций, валюты или товара. Когда есть нисходящий тренд, система, скорее всего, откроет короткую позицию , что означает продажу ценной бумаги, чтобы купить ее позже по более низкой цене. Автоматизированные системы способны сравнивать текущие данные с историческими данными, чтобы предсказать, насколько вероятно, что тренд будет продолжаться.