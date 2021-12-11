Современные ванны

Чему отдать предпочтение?

Выбранная модель расставит новые акценты в вашей ванной комнате в зависимости от характера материала. Деревянная ванна в деревянной ванной комнате подчеркивает атмосферу финской сауны, а образец из натурального камня подарит вам ощущение оздоровительного уик-энда.

Благодаря разным материалам можно реализовать определенный стиль или подчеркнуть существующий. Комбинируя разные материалы и стили, вы сознательно подчеркиваете определенные элементы и подчеркиваете уникальность. Отдельно стоящая ванна из меди в простой керамической ванной комнате привлекает внимание — и ваш сосед не может перестать удивляться.

Безграничные возможности дизайна

Благодаря этому материалу пределы возможностей вашей ванны выходят за рамки традиционного дизайна. Будь то классический, ностальгический или ультрасовременный; будь то овальная, квадратная или круглая — такая модель всегда сияет во всей красе. Тем более, что образец впечатляет своей ровной поверхностью, так как минеральное литье можно отлить в любую желаемую форму. Это позволяет производить беспористые и филигранные линии. Классическая или как ванна в форме тела, изогнутые формы или полностью индивидуальный дизайн — с моделью, изготовленной из минерального литья, вы можете полностью погрузиться в мир дизайна.

Вы принимаете душ в ванне? Совместите элегантную душевую систему с ванной и создайте современную ванную комнату. Минеральное литье — это композитный материал, представляющий собой смесь акриловых или синтетических смол и грунтовых материалов. Минеральное литье известно под разными названиями, это связано с разным составом материала.