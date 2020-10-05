Современный медцентр им. Семашко в Симферополе готовят к открытию

Новый современный медицинский центр им. Семашко в Симферополе готовят к открытию. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, подрядчик уже устранил замечания. Накануне помещения больницы проверил глава ведомства Михаил Храмов вместе с коллегами и представителями других структур. По результатам осмотра чиновники планируют дать заключение о готовности медучреждения к приёму пациентов.

Напомним, лечебно-диагностический центр имени Н. А. Семашко разместился на окраине Симферополя на площади в 11 тысяч квадратных метров. Строительство крымской больницы скорой медицинской помощи началось в сентябре 2017 года. Ещё в марте 2020 года глава Республики Сергей Аксёнов давал поручение о досрочном открытии центра из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. На тот момент задержку местные власти объяснили сложностями с поставкой оборудования. В апреле общую готовность Медцентра им. Семашко оценивали на 99%. После этого больницу собирались открывать ещё несколько раз. Месяц назад Сергей Аксёнов просил крымских чиновников подготовить новый корпус к открытию в конце сентября.