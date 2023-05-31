Рецепты Современный рецепт голубцов в духовке – пальчики оближете По Admin - 31 мая, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На рынке уже появляется молодая белокочанная капуста, почему бы из нее не приготовить нежнейшие голубцы? У нас есть проверенный рецепт. Голубцы – старинное блюдо украинской кухни, которое часто готовят на праздники, в воскресенье, когда собирается вся семья. Они могут быть как с мясом, так и постными: с рисом и грибами, гречкой и картофелем или рисом и морковью. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Относительно способа приготовления голубцов, их тоже несколько: бабушки готовили их в печи, а современные хозяйки предпочитают духовку или на плите. Рецепт домашних голубцов в духовке Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 1 белокочанная капуста; – 1 стакан риса; – 2 моркови; – 1 репчатый лук; – мясной фарш; – томатная паста (две части); – сливки или сметана; – зелень; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Промываем рис в проточной воде, пока она не станет прозрачной. Рис отвариваем в кипящей подсоленной воде до полуготовности. На разогретой сковороде с маслом обжариваем репчатый лук нарезанный кубиком. Добавляем натертую на терке морковь и томатную пасту. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем. К рису добавляем зажарку, специи, фарш и измельченную зелень. Капусту отвариваем в кипящей воде, отрезаем кочерыжку, снимаем листики поочередно. Первые листики выкладываем на дно кастрюли. Со следующих срезаем твердую частицу ребра и разделяем на половину. В каждый заворачиваем начинку. Голубцы / Фото The spruce eat Плотно выкладываем в кастрюле друг у друга. Томатную пасту смешиваем со сливками, разбавляем водой и заливаем голубцы. Запекаем их разогретой духовке при 180 градусах полтора часа. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить холодный украинский зеленый борщ со щавелем по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Макароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклойЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами