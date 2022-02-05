Современный кейтеринг. Заказать канапе в Киеве

Организацию и проведение фуршетов и банкетов лучше всего доверять профессионалам. Но, как самостоятельно справиться с экстренной подготовкой к застолью.

Планируя фуршет или банкет, сложнее всего правильно составить меню мероприятия. Проще заказать готовые блюда, доверив обслуживание торжественных, деловых встреч опытным профессионалам. Канапе с доставкой по Киеву, горячие, холодные закуски, множество других блюд – несомненно удобная возможность, но наличие некоторых несложных рецептов может значительно упросить жизнь в экстренных ситуациях. Рекомендуем вам заказать канапе в Киеве.

Несколько идей канапе

Канапе – это те же бутерброды, только небольших размеров. Для их приготовления используется все, что оказывается под рукой. Популярны сочетания:

белого или ржаного хлеба с тонко нарезанной ветчиной, сыром, помидорами;

ломтиков хлеба с сыром и ананасами;

хлеба с разрезанными напополам помидорами черри, чередующимися на шпажке с овощами или обжаренным сыром;

небольших кубиков хлеба или сухарей, выступающих в роли основания, с различными видами сыров на шпажке;

крекера с сырной массой, тонкими ломтиками красной рыбы.

Вариантов для канапе масса, и если угощения приходится готовить в сжатые сроки, использовать для них можно любые продукты из холодильника или ближайшего магазина.

Основательный подход к организации фуршетов и банкетов

Организацию серьезных фуршетов или банкетов, нельзя пускать на самотек. Заказ готовых фуршетных блюд частично решает задачу проведения ответственных мероприятий, но куда удобнее доверить все вопросы по организации фуршета или банкета профессионалам. Именно таковыми являются сотрудники кейтеринговой компании. За их плечами:

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