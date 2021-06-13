Современный обогрев ваших ног. Теплый пол под плитку

Перед тем как выбрать теплый пол напишем для чего вообще необходима такая система обогрева.

Выбрав электрический теплый пол под плитку – вы получите отличную альтернативу традиционному отоплению, где в дополнение к обогретому жилищу вы получите еще и комфортный, в буквальном смысле слова, «теплый пол».

Принцип работы такой системы обогрева заключается в том, что от нагретого напольного покрытия нагревается и воздух в помещении. Воздух, нагретый таким образом, подымается снизу вверх и равномерно распространяется по всей площади помещения.

Перед тем как выбрать теплый пол напишем для чего вообще необходима такая система обогрева.

Выбрав электрический теплый пол – вы получите отличную альтернативу традиционному отоплению, где в дополнение к обогретому жилищу вы получите еще и комфортный, в буквальном смысле слова, «теплый пол».

Принцип работы такой системы обогрева заключается в том, что от нагретого напольного покрытия нагревается и воздух в помещении. Воздух, нагретый таким образом, подымается снизу вверх и равномерно распространяется по всей площади помещения.

Как выбрать электрический теплый пол

Если вы в своей квартире или доме решили использовать электрический подогрев пола вы обязательно столкнетесь с проблемой какой теплый пол выбрать.

Виды электрического тёплого пола:

Инфракрасный, плёночный тёплый пол.

Нагревательный кабель.

Нагревательный мат.

Каждый из перечисленных видов электрического теплого пола, подойдет для обогрева и комфортного теплого пола внутри жилого помещения, а какой лучше выбрать теплый пол для того или иного типа напольного покрытия постараемся описать ниже.