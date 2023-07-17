Соус «Мехикано»: рецепт зимней заготовки

Чарующий аромат домашнего соуса из слив разгоняет аппетит в мгновение ока. Разве это не показатель восхитительного дополнения к блюдам? Закрыв на зиму яркий соус «Мехикано», вы не будете думать над тем, что же подать к мясу. Выбор будет очевидным.

В этом сливовом соусе сладость и острота идеально сбалансированы. Сладкий фрукт, жгучий перчик и пикантный чеснок делают такую зимнюю заготовку умопомрачительно вкусной. Фанаты острой пищи точно добавят ее в список своих любимых рецептов.

Как приготовить самый удачный соус «Мехикано»

Чтобы закрыть максимально ароматный и вкусный соус, советуем брать исключительно спелые плоды. Сливы, которые еще не полностью дозрели, нельзя назвать подходящим ингредиентом для такой заготовки.

Ингредиенты

Слива2 кг Болгарский перец1 кг Перец чили6 шт. Чеснок5 шт. Томатная паста500 г Уксус150 мл Сахар400 г Соль3 ст. л. Подсолнечное масло150 мл

Приготовление

Тщательно промойте сливы. Удалите косточки. Разрежьте их на 4 части. Пропустите фрукты через мясорубку.Помойте болгарский перец. Удалите плодоножку и семена. Нарежьте перец произвольными кусочками. Пропустите его через мясорубку в емкость со сливами. Хорошенько перемешайте овощи. Очистите чеснок. Промойте жгучий перец. Удалите плодоножки. Нарежьте перец кусочками. Пропустите его и чеснок через мясорубку в отдельную емкость.Сливу и болгарский перец отправьте на огонь в кастрюле с толстым дном. Доведите овощи до кипения. Затем убавьте огонь и тушите их в течение получаса.Всыпьте к горячей массе жгучий перец и чеснок. Добавьте соль, сахар, подсолнечное масло, а также томатную пасту. Хорошенько перемешайте. Тушите всё еще 20 минут, регулярно помешивая. Уберите овощную массу с огня и влейте в нее столовый уксус. Хорошенько перемешайте. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам. Закройте его крышками. Дайте полностью остыть.

Густой, пикантный, в меру острый соус стоит добавлять к мясу и во время подачи, и на этапе приготовления. Некоторые хозяйки маринуют в нём говядину и свинину. После нескольких часов они уже приступают к жарке мяса. Соус «Мехикано» справляется со своей задачей идеально. Потому мясо, замаринованное таким способом, имеет роскошный вкус.