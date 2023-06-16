Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Пири пири". Количество соли и перца лучше регулируйте на свой вкус. Готовый соус хранится в чистой стерилизованной емкости около недели в холодильнике. Подавать соус "Пири пири" можно к морепродуктам, курице или спагетти.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Острый перец

Блюдо: Соусы

География кухни: Португальская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Перец болгарский (красный) 2 Штуки

Лук красный 1 Штука

Масло оливковое 40 Миллилитров

Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки

Паприка копченая молотая 1/2 Чайных ложки

Острый перец молотый 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2-1 Чайных ложки

Сок лимонный 15 Миллилитров

Цедра лимона 1/2 Чайных ложки

Розмарин сушеный 1/4 Чайных ложки

Винный уксус 2 Ст. ложки

Чеснок 3-4 Зубчиков

Количество порций 4

Калорийность

112 ккал

Калорийность

1 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Пири пири"»

Подготовьте все ингредиенты.

Очистите и нарежьте крупными ломтиками репчатый лук и красный болгарский перец. Чеснок разделите на зубчики и очистите.

Переложите в форму для запекания. Добавьте несколько зубчиков чеснока. Полетайте оливковым маслом запекайте 30-40 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Переложите запечные овощи в емкость для измельчения. Добавьте все специи, соль, лимонную цедру и лимонный сок. Измельчите до однородности.

Добавьте в соус оставшееся оливковое масло и винный уксус. Еще раз измельчите.

Соус "Пири пири" готов!