Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Пири пири". Количество соли и перца лучше регулируйте на свой вкус. Готовый соус хранится в чистой стерилизованной емкости около недели в холодильнике. Подавать соус "Пири пири" можно к морепродуктам, курице или спагетти.
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Острый перец
Блюдо: Соусы
География кухни: Португальская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Перец болгарский (красный) 2 Штуки
- Лук красный 1 Штука
- Масло оливковое 40 Миллилитров
- Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки
- Паприка копченая молотая 1/2 Чайных ложки
- Острый перец молотый 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2-1 Чайных ложки
- Сок лимонный 15 Миллилитров
- Цедра лимона 1/2 Чайных ложки
- Розмарин сушеный 1/4 Чайных ложки
- Винный уксус 2 Ст. ложки
- Чеснок 3-4 Зубчиков
Количество порций 4
Калорийность
112 ккал
Калорийность
1 г
Белки
9 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус "Пири пири"»
Подготовьте все ингредиенты.
Очистите и нарежьте крупными ломтиками репчатый лук и красный болгарский перец. Чеснок разделите на зубчики и очистите.
Переложите в форму для запекания. Добавьте несколько зубчиков чеснока. Полетайте оливковым маслом запекайте 30-40 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
Переложите запечные овощи в емкость для измельчения. Добавьте все специи, соль, лимонную цедру и лимонный сок. Измельчите до однородности.
Добавьте в соус оставшееся оливковое масло и винный уксус. Еще раз измельчите.
Соус "Пири пири" готов!