Описание приготовления:

Тунцовый соус можно приготовить заранее и охладить в холодильнике перед подачей. Желательно его поместить в закрытую емкость, так как остальные продукты могут впитать в себя рыбный аромат.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец / Консервированный тунец

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Тунец (консервы) 1 Штука

Яйцо 1 Штука

Масло растительное 100 Миллилитров

Соль 2 Щепотки

Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Горчица 1/4 Чайных ложки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

506 ккал

Калорийность

9 г

Белки

52 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус тунцовый»

Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте стружку тунца или тунца в масле.

В глубокую емкость для погружного блендера вбейте куриное яйцо. Всыпьте соль, молотый черный перец, сухую горчицу и влейте лимонный сок.

Влейте растительное масло без аромата, желательно — рафинированное.

Поместите чашу блендера прямо на желток и начните измельчать, не отрывая блендер от дна. Вам понадобится примерно 1 минута, чтобы соус начал густеть. Как только это произойдет, слегка приподнимите венчик и дальше взбивайте.

Выложите стружку тунца в емкость. Если вы приобрели кусочки тунца в масле, то сначала отпюрируйте их вилкой, удаляя косточки. Взбейте еще раз блендером 1-2 минуты.

Выложите в соусник приготовленный соус и охладите. Подайте к столу с хлебной нарезкой, салатом и т.д.