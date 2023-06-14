Соус тунцовый

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Описание приготовления:

Тунцовый соус можно приготовить заранее и охладить в холодильнике перед подачей. Желательно его поместить в закрытую емкость, так как остальные продукты могут впитать в себя рыбный аромат.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец / Консервированный тунец
Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Тунец (консервы) 1 Штука
  • Яйцо 1 Штука
  • Масло растительное 100 Миллилитров
  • Соль 2 Щепотки
  • Сок лимона 1/2 Чайных ложки
  • Горчица 1/4 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

506 ккал

Калорийность

9 г

Белки

52 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус тунцовый»

Соус тунцовый

Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте стружку тунца или тунца в масле.

Соус тунцовый

В глубокую емкость для погружного блендера вбейте куриное яйцо. Всыпьте соль, молотый черный перец, сухую горчицу и влейте лимонный сок.

Соус тунцовый

Влейте растительное масло без аромата, желательно — рафинированное.

Соус тунцовый

Поместите чашу блендера прямо на желток и начните измельчать, не отрывая блендер от дна. Вам понадобится примерно 1 минута, чтобы соус начал густеть. Как только это произойдет, слегка приподнимите венчик и дальше взбивайте.

Соус тунцовый

Выложите стружку тунца в емкость. Если вы приобрели кусочки тунца в масле, то сначала отпюрируйте их вилкой, удаляя косточки. Взбейте еще раз блендером 1-2 минуты.

Соус тунцовый

Выложите в соусник приготовленный соус и охладите. Подайте к столу с хлебной нарезкой, салатом и т.д.

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