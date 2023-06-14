Описание приготовления:
Тунцовый соус можно приготовить заранее и охладить в холодильнике перед подачей. Желательно его поместить в закрытую емкость, так как остальные продукты могут впитать в себя рыбный аромат.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец / Консервированный тунец
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Тунец (консервы) 1 Штука
- Яйцо 1 Штука
- Масло растительное 100 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки
- Горчица 1/4 Чайных ложки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
506 ккал
Калорийность
9 г
Белки
52 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус тунцовый»
Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте стружку тунца или тунца в масле.
В глубокую емкость для погружного блендера вбейте куриное яйцо. Всыпьте соль, молотый черный перец, сухую горчицу и влейте лимонный сок.
Влейте растительное масло без аромата, желательно — рафинированное.
Поместите чашу блендера прямо на желток и начните измельчать, не отрывая блендер от дна. Вам понадобится примерно 1 минута, чтобы соус начал густеть. Как только это произойдет, слегка приподнимите венчик и дальше взбивайте.
Выложите стружку тунца в емкость. Если вы приобрели кусочки тунца в масле, то сначала отпюрируйте их вилкой, удаляя косточки. Взбейте еще раз блендером 1-2 минуты.
Выложите в соусник приготовленный соус и охладите. Подайте к столу с хлебной нарезкой, салатом и т.д.