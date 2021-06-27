Создание и продвижение сайтов, широкий спектр услуг в сфере интернет рекламы

Белые и чёрные методы раскрутки сайта

Наверняка тем, кто хотя бы немного знаком с таким видом интернет-рекламы, как поисковая раскрутка сайтов, приходилось сталкиваться с понятием "белых" и "серых" методов продвижения.

Какую же раскрутку использовать "честную" или "нечестную"?

Использование "белых" методов раскрутки абсолютно безопасно для оптимизируемых сайтов, более того оно способствует (при правильном подходе) длительному, вплоть до нескольких лет, пребыванию сайта на вершинах рейтинга ведущих поисковых систем.

В отличие от "белых", "серые" методы раскрутки сайтов грубо нарушают требования поисковых систем, соблюдение которых необходимо для того, чтобы сайт находился в поисковой выдаче.

В подавляющем большинстве случаев использование запрещенных поисковиками способов повышения позиций сайта приводит к кратковременному взлету рейтинга сайта, а затем к более стремительному падению. Поисковая выдача регулярно модерируется (корректируется модераторами поисковых систем) и из нее удаляются сайты, нарушающие лицензии использования поисковых машин.

Мы не желаем участвовать в смерти вашего сайта, поэтому мы категорически против "черных" методов раскрутки. А использование нечестных способов раскрутки, как правило, приводит к бану сайта поисковыми машинами, и соответственно к смерти этого доменного имени. Если сайт (а точнее его доменное имя) в "черном списке", то приток посетителей из поисковых систем — нулевой. И раскрутить такой сайт еще раз невозможно. Для того, чтобы этого не происходило — необходима поисковая раскрутка сайта легальными методами. Рекомендуем вам воспользоваться услугами веб-студии real-site.com.ua в Харькове.

Сравнение белых и черных методов раскрутки сайтов

За использование чёрных методов раскрутки многие поисковые системы, рейтинги и системы. Баннерообмена карают исключением вашего сайта из своих списков. Многие недоброкачественные конторы используют чёрные методы продвижения. Будьте благоразумны, не прибегайте к их услугам — вы рискуете лишиться сайта навсегда. Чёрные методы продвижения часто дешевле белых методов, но вложенные в создание сайта деньги вы потеряете, потому что чем быстрее сайт взлетел на вершину, тем скорее он упадет навсегда. Эффект от чёрных методов продвижения сайтов, как правило, длится недолго — от месяца до полугода.

Эффект от белых методов продвижения тем больше, чем дольше вы ими пользуетесь. Последствия чёрных методов продвижения сайта, как правило, роковые — сайт теряет репутацию и, как следствие, востребованность. Поток посетителей ограничивается.

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать следующий вывод: если вы планируете распродать какой-либо товар, затратив на рекламу по минимуму, для вас, вероятно, сгодятся и чёрные методы раскрутки сайта, но если вы создаёте фирму надолго и хотите пользоваться вашим сайтом длительный срок, не опасаясь возникновения серьёзных финансовых проблем, для вас подойдут только белые методы раскрутки.