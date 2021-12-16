СОЗДАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ САЙТОВ В АСТАНЕ. Самые популярные услуги

Сколько зарабатывает web-дизайнер и чем занимается?

Интернет-маркетолог, веб-дизайнер, программист — наиболее востребованные профессии сегодняшнего дня. Их можно освоить самостоятельно, приобретя курсы в Сети, получив информацию из различных статей по данной тематике… Обучение в ВУЗе соответствующей профессии не исключается.

Естественно, перед этим нужно разобраться — что эта работа из себя представляет и стоит ли она повышенного внимания со стороны читателя?

Как проходит процесс web-дизайна?

Сама приставка «web» обозначает причастность дизайнера к современным технологиям. Что такое веб-разработка — это, собственно, процесс создания сайта/веб-страницы: веб-дизайн является одним из главных его этапов.

В описываемой профессии идеально сочетаются знания информатики(базовое программирование), и умение рисовать. Рекомендуем вам посмотреть, как разрабатываются современные сайты под бизнес и личные нужды от профессионалов под ключ в Астане.

Что самое важное в составе сайта после его содержания? Правильное оформление (включает в себя обложку, логотип, шрифт, кликабельные значки, размещение рекламы и прочие мелкие детали) и удобный интерфейс (под словом «удобный» подразумевается интерфейс, пользование которым человек освоит очень быстро и не потеряется в нём) привлекают тысячи людей. Создать первое впечатление от сайта/страницы (желательно, хорошее) — главная задача веб-дизайнера, и именно поэтому стоит пройти курсы графического дизайна онлайн.

Если говорить о том, откуда берутся идеи для «рождения» дизайна, то тут равны 2 стороны: либо заказчик предлагает веб-дизайнеру свою мысль и примерное представление готового сайта, либо специалист самостоятельно отбирает идею из своей творческой кладовой.

Обои для сайта веб-дизайнер разрабатывает при помощи фотографий, предоставленных клиентом или найденных/купленных в Интернете. Что касается цветовой гаммы — этот вопрос решают предпочтения заказчика либо творческое чутьё работника. Веб-дизайнер ориентируется на цвета, связанные с темой сайта (подходящие под контент).