Создание системы пожаротушения «под ключ» специалистами ООО «Гарант Безопасности ЛТД»

Классификация огнетушителей: выбор в зависимости от пожара

Огнетушитель — самый классический способ быстро потушить пожар. Вот как они классифицируются и в чем разница между одним и другим. Знание типов огнетушителей может иметь решающее значение: знание того, как определить наиболее подходящий тип для размещения в конкретной среде, в зависимости от природы потенциального топлива, не имеет расчетной цены для защиты людей и окружающей среды. Давайте подробнее разберем из чего состоят огнетушители и какими они бывают, больше информации смотрите здесь https://gb-spb.ru/systems/dlya-biznesa/sistemy-pozharotusheniya/.

Состав огнетушителя

Все типы огнетушителей состоят из одних и тех же основных частей, а именно:

бак , содержащий огнетушитель и / или пропеллент необходимого для тушения пожара; клапан , который позволяет регулировать поток огнетушащего вещества; шланг или гибкая трубка , чтобы направить поток огнетушащего вещества.

Чтобы соответствовать действующим нормам в отношении огнетушителей , все они должны быть снабжены декларацией соответствия от производителя , буклетом по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническими паспортами и паспортами безопасности.

Классификация огнетушителей

По весу

Первая классификация подразделяет огнетушители на основе веса огнетушащего вещества, содержащегося в резервуаре, и эта характеристика также влияет на минимальную продолжительность работы самого огнетушителя, обычно измеряемую при полностью открытом клапане.

Таким образом, мы можем различать:

на переносных огнетушителях , с массой до 20 кг, сконструированных для перевозки и используются вручную одним оператором во время пожара

на колесные огнетушители , с массой более 20 кг, транспортируемые на колесах и обязательно используются двумя операторами, особенно в случае уже развитого пожара.

На основе огнетушащего вещества

Дальнейшая классификация огнетушителей основана на огнетушащем веществе, находящемся внутри резервуара, и, следовательно, на способности «тушить» сами огнетушители в соответствии с классификацией классов пожара.

Огнетушитель порошковый

В этом типе огнетушителя резервуар содержит противопожарный порошок, состоящий из различных химических веществ, смешанных вместе, которые можно разделить на две макрокатегории:

Порошок ABC , обычно изготовленный из сульфата и фосфата аммония, способный тушить несколько типов пожаров (дерево, бумага, уголь, легковоспламеняющиеся жидкости и газы);

, обычно изготовленный из сульфата и фосфата аммония, способный тушить несколько типов пожаров (дерево, бумага, уголь, легковоспламеняющиеся жидкости и газы); Порошок BC , состоящий в основном из бикарбоната натрия, предназначен для пожаров легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

Химические порошки тушат огонь, действуя как ингибиторы еще несгоревшего материала, удушая пламя и немедленно понижая температуру горения за счет эндогенного воздействия.