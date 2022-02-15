Создание системы пожаротушения «под ключ» специалистами ООО «Гарант Безопасности ЛТД»

Классификация огнетушителей: выбор в зависимости от пожара
Огнетушитель — самый классический способ быстро потушить пожар. Вот как они классифицируются и в чем разница между одним и другим. Знание типов огнетушителей может иметь решающее значение: знание того, как определить наиболее подходящий тип для размещения в конкретной среде, в зависимости от природы потенциального топлива, не имеет расчетной цены для защиты людей и окружающей среды. Давайте подробнее разберем из чего состоят огнетушители и какими они бывают, больше информации смотрите здесь https://gb-spb.ru/systems/dlya-biznesa/sistemy-pozharotusheniya/.
Состав огнетушителя
Все типы огнетушителей состоят из одних и тех же основных частей, а именно:
- бак , содержащий огнетушитель и / или пропеллент необходимого для тушения пожара;
- клапан , который позволяет регулировать поток огнетушащего вещества;
- шланг или гибкая трубка , чтобы направить поток огнетушащего вещества.
Чтобы соответствовать действующим нормам в отношении огнетушителей , все они должны быть снабжены декларацией соответствия от производителя , буклетом по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническими паспортами и паспортами безопасности.
Классификация огнетушителей
По весу
Первая классификация подразделяет огнетушители на основе веса огнетушащего вещества, содержащегося в резервуаре, и эта характеристика также влияет на минимальную продолжительность работы самого огнетушителя, обычно измеряемую при полностью открытом клапане.
Таким образом, мы можем различать:
- на переносных огнетушителях , с массой до 20 кг, сконструированных для перевозки и используются вручную одним оператором во время пожара
- на колесные огнетушители , с массой более 20 кг, транспортируемые на колесах и обязательно используются двумя операторами, особенно в случае уже развитого пожара.
На основе огнетушащего вещества
Дальнейшая классификация огнетушителей основана на огнетушащем веществе, находящемся внутри резервуара, и, следовательно, на способности «тушить» сами огнетушители в соответствии с классификацией классов пожара.
Огнетушитель порошковый
В этом типе огнетушителя резервуар содержит противопожарный порошок, состоящий из различных химических веществ, смешанных вместе, которые можно разделить на две макрокатегории:
- Порошок ABC , обычно изготовленный из сульфата и фосфата аммония, способный тушить несколько типов пожаров (дерево, бумага, уголь, легковоспламеняющиеся жидкости и газы);
- Порошок BC , состоящий в основном из бикарбоната натрия, предназначен для пожаров легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
Химические порошки тушат огонь, действуя как ингибиторы еще несгоревшего материала, удушая пламя и немедленно понижая температуру горения за счет эндогенного воздействия.