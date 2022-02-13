Созданием нового проекта на Хрустальном в Севастополе могут заняться иностранцы

Иностранные проектировщики активно интересуются конкурсом на разработку концепции мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальном в Севастополе. Об этом на заседании Правительства города рассказал Директор Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, в Правительство Севастополя поступило уже более 30 запросов от иностранных специалистов с просьбами уточнить и разъяснить положение о проведении конкурса. Что касается реальных заявок – представить свой вариант концепции достопримечательности пока изъявил желание лишь один участник.

Напомним, речь о создании паркового пространства с мемориальным комплексом в районе будущего культурного кластера идёт на протяжении последних пяти лет. Инициатором проведения конкурса концепций благоустройства в 2021 года стал губернатор города Михаил Развожаев. Времени для подачи заявки осталось совсем немного – они принимаются до 21 февраля. Победители станут известны уже 25 февраля. Автор концепции, занявшей первое место, получит 1 миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрена денежная награда в 500 и 300 тысяч рублей соответственно.