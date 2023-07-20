Создатель популярной диеты Мосли: фисташки, нут и кимчи улучшают половую жизнь

Регулярное употребление фисташек, нута и капусты кимчи повышает либидо и помогает бороться с симптомами эректильной дисфункции. О пользе данных продуктов сообщил создатель диеты Fast 800, врач и телеведущий Майкл Мосли.

Он отметил, что фисташки являются отличной профилактикой заболеваний сердца, а также они полезны для мужского сексуального здоровья. По словам врача, для повышения мужского либидо нужны также кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе. Они помогают выработке тестостерона, усиливают половое влечение и улучшают кровоток.

Листовая зелень тоже является еще одним продуктом для поднятия уровня тестостерона. По словам Мосли, шпинат и капуста содержат магний, который улучшает сексуальную жизнь.

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Женщинам медик посоветовал включить в рацион семена льна, кунжут и нут, так как в них содержится половой гормон фитоэстроген, помогающий справиться с симптомами менопаузы.

К неочевидным продуктам для поднятия либидо медик отнес свеклу и капусту кимчи. Он объяснил, что нитриты, содержащиеся в свекле, улучшают кровоток и способствуют возбуждению. Капуста кимчи хорошо влияет на кишечник и уменьшает уровень стресса и тревожности, которые часто являются причинами проблем в интимной жизни.

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