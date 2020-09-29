Создаём современный интерьер спальни. Всесезонные одеяла зима-лето

Самым качественным и дорогим является одеяло из шерсти меринос. Оно идеально подходит для сна и в холодное время года, и в жаркое. Такое одеяло способствует не только согреванию, но и помогает снять эмоциональное напряжение. Люди пытаются искусственно создать материал, который будет в точности повторять овечью шерсть, заменяя шерсть мериноса. Но, к сожалению, ни одна из таких попыток не дала положительных результатов. Одеяла из шерсти мериноса имеют те же положительные стороны, что и одеяла из овечьей шерсти, правда, весят они намного больше. Ланолин, который преобладает в шерсти мериноса, оказывает лечебное влияние на здоровье человека, помогая справиться с проблемами суставов и кожи. Рекомендуем вам купить одеяло 4 сезона.

Шелковые одеяла

В жаркое время года идеально подойдет шелковое одеяло. Такое одеяло самостоятельно способно контролировать и поддерживать оптимальную температуру. Летом оно способствует охлаждению, а зимою – повышению температуры. Шелковое одеяло изготовляется из волокна протеина, который делают гусеницы и шелкопряды. Одеяло с таким наполнителем является самым дорогим, поскольку оно исключает возможность возникновения аллергии и в нем никогда не заведется моль. Шелковое одеяло служит на протяжении долгих лет. В жаркий летний период лучшего одеяла просто не найти, поскольку именно шелковое одеяло способно охлаждать организм человека и поддерживать идеальную температуру. Одеяло из шелка является очень легким, поэтому сон под ним максимально комфортный.

Постоянным аксессуаром зимнего сезона в любом доме считается большой тёплый шерстяной платок. Этот важный сопутствующий предмет греет прохладными вечерами и преподносит тепло и уют домашнего очага, выделяет прекрасный вкус владельцев и делает красивее интерьер каждого дома.

Большая популярность изделия стимулировала возникновение большого ассортимента больших тёплых шерстяных платков, среди них каждый клиент сумеет отыскать модель, которая удовлетворит его по качествам и по стоимости.

Для чего необходим большой тёплый шерстяной платок?

Обязательно, это постельная принадлежность, которая сегодня показывает безграничную сфера использования. Его применяю в качестве:

Одеяла. Мягкий и приятный к телу материал не просит наличия пододеяльника.

Покрывала для кровати или дивана, которое подчеркнет и сделает красивее интерьер помещения.

Накидки. Часто их применяют во время бесед возле камина или просмотра телевизора. Современные кафе и рестораны с приходом вечерней прохлады предоставляют большие тёплые шерстяные платки собственным гостям на площадках открытого типа.

Подстилки для пикника, на которой удобно разместиться всей семье.

Как подобрать большой тёплый шерстяной платок?

Главное — подобрать материал, из которого будет сделан ваш большой тёплый шерстяной платок. Среди пледов из шерсти наиболее популярными являются: шерстяной плед мериноса, из верблюжьей и шерсти овцы. Они полностью натуральны, не вызывают аллергическую реакцию и обладают оздоровительными качествами. По мимо этого пледы из шерсти легки и гигроскопичны, долговечны и прочны. Они не сваливаются, не электризуются, «дышат» и аккумулируют тепло.

Первый параметр выбора – размер. Если вы желаете укрываться большим тёплым шерстяным платком, необходимо только приобрести изделие 140х200 см. Небольшой и маленькой большой тёплый шерстяной платок вы без труда возьмёте с собой в путь или путешествие. Если для вас задача стоит приобрести большой тёплый шерстяной платок как покрывало – подбирайте модели сантиметров на 20 больше показателей вашей кровати. Подходящими будут большие тёплые шерстяные платки размером 200х220, 200×240 и 200х270 см. Если вы желаете подарить подарок ребенку или приобрести большой тёплый шерстяной платок в качестве накидки — 100х140 см прекрасный вариант.

Дизайн и сочетание цветов вопрос побочный, тут клиент должен сам определить, какая модель лучше подходит для интерьера и удовлетворяет его эстетическим пристрастиям.

Весомый признак – плотность материала. Для большого тёплого шерстяного платка оптимальными значениями будет 500-600 г/кв.м.

Чтобы отличить качественный товар, внимание свое обратите на наличие сгибов и потертостей. Если они есть, а ворс в определенных местах скатался, то это низкокачественный продукт. Поверхность не обязана иметь вытянутые петли, а края быть отлично обработаны.

Как ухаживать за шерстяным большим тёплым шерстяным платком

Большие тёплые шерстяные платки из шерсти будут служить вечно, они сберегут собственный начальный вид и свойства, если обеспечить хороший уход.

Как и любое шерстяное изделие, большой тёплый шерстяной платок необходимо иногда чистить от пыли. Для этого вы можете применить обыкновенную щетку или пылесос.

Стирать только в прохладной воде, применяя специализированные составы для шерсти и щекотливых тканей. Если возникли тяжело выводимые пятна, лучше обратится в химическую чистку.

Отжимать абсолютно запрещено — он может утерять форму.

Сушить настоящим способом, разложив на плоской поверхности.

Нельзя сохранять большие тёплые шерстяные платки в упаковке, они должны дышать. Благодаря этому вытащите его из коробки и положите на полку в шкаф.

Иногда проветривайте большой тёплый шерстяной платок, вывешивая его на пару часов на чистый воздух.

Плед из шерсти станет прекрасным подарком к любому празднику, причем как для представительниц слабого пола, так и для сильного пола всех категорий возрастов. И постоянно, согревая собственным теплом, он станет напоминать хозяину о дарителе.