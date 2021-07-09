Спа-комплекс в Закарпатье: гармония душевного и физического оздоровления

Спа комплекс – это оздоровительно-рекреационный центр, в котором предоставляют услуги восстановления и лечения на основе водных процедур, лечебных грязей и других богатств на основе минеральных вод. В Украине прекрасные условия для современных СПА созданы самой природой. На Закарпатье есть минеральные и термальные источники, вокруг которые строятся лучшие лечебно-оздоровительные центры.

«Деренивская Купель» — современный спа-комплекс в волшебном месте

Один из таких санаторных комплексов – «Деренивская Купель», который построен вокруг источников с минеральной и термальной водой с уникальным составом. В ней много бора, кремния, кальция и сульфатов, что оказывает комплексное воздействие на организм. Она действует на пищеварение, улучшая липидный обмен, эндокринную и нервную системы, функцию сердца и сосудов, опорно-двигательный аппарат.

Минеральную и термальную воду тут пьют, используют в процедура в СПА и косметологическом центре. В комплексе с современными достижениями медицины и технологиями природные ресурсы (кроме воды и лечебных грязей это чистый горный воздух, сбалансированное питание и травяные карпатские чаи) творят чудеса.

Услуги СПА-центра

Какие процедуры в СПА-комплексе вы можете получить? Полный список вы найдете по ссылке https://derenivska-kupil.ua/ru/health/spa-kompleks-sribni-termy/. Остановимся на главных возможностях.

Для начала вы можете посетить СПА-центр «Ирис», в котором насладиться:

купанием в бассейнах с термальной водой. Их несколько, разного типа – под крышей и под открытым небом, крытых лишь частично;

ледяными фонтами;

тропическим душем;

контрастными бальнеологическими ванночками для ног.

После вы можете посетить банный комплекс, в котором парные созданы в разных национальных стилях: римском, финском, русском. Для лечения хронических заболеваний можно посещать кабинеты аппаратной физиотерапии, ходить на лечебный массаж или бальнеологические ванны. Для релакса и общего оздоровления есть чаны с горячей термальной водой. Совместить оздоровление можно с заботой о красоте и омоложении – в санаторно-курортном комплексе есть центр эстетической косметологии «Ирис», в котором профессиональные специалисты творят чудеса с кожей, волосами и ногтями.

А в свободное время вы можете заниматься в тренажерном зале: самостоятельно, с личными тренером или в группе.

Официальній сайт компании: https://derenivska-kupil.ua/