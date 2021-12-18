Спам-сообщения в Telegram: как избавиться от спама в Telegram

Спам в Telegram — единственное, что иногда меня раздражает при использовании Telegram. Но после некоторых шагов, которые я предпринял, спам в Telegram был остановлен. Есть ряд эффективных мер, которые можно предпринять, если в ваш аккаунт Telegram не попадает спам. На протяжении всей статьи мы будем говорить о спам-сообщениях Telegram и о том, как избавиться от этой проблемы.

Отлично, что нет официальных спам-сообщений от Telegram или спам-сообщений от официальных ботов. Что касается сервиса и конфиденциальности, Telegram не похож ни на какие другие приложения.

Но даже на солнце есть черное пятно! Таким образом, для Telegram и других приложений, таких как Telegram, нет ничего необычного в том, что они содержат спам. Во всем мире Telegram насчитывает около 500 миллионов пользователей. Так что из миллионов спамеров может быть тысяча.

Что ж, спам-сообщения в Telegram могут быть рекламным сообщением, сообщениями от неизвестного человека, необычной группой или каналом, которые загружают бизнес-объявления с погруженными ссылками и нарушают правила сообщества или личную конфиденциальность и безопасность.

Точно так же, если кто-то добавит вас в канал или группу, не спрашивая вашего разрешения, вы можете сообщить об этом спаме даже тогда. Если какая-либо группа или канал делится ужасными вещами и имеет только поддельную или оригинальную рекламу, не отвечающую вашим интересам, вы можете сообщить о них как о спаме.

Как сообщить о спамере в Telegram

Если вы находитесь в группе или канале, которые вы сочли нежелательными, и хотите сообщить о канале или группе, вот простая процедура для этого.

Шаг 1. Откройте свою учетную запись Telegram и перейдите в окно чата подозреваемого в спамере.

Шаг 2: Теперь нажмите на меню с 3 точками «…» в окне чата, и появится меню. Теперь нажмите на текстовый вариант с надписью «отчет».

Шаг 3: После нажатия на текстовую опцию откроется еще одно короткое окно.

Шаг 4: Нажмите на любой из параметров, которые вы используете в своей учетной записи Telegram.

Вы также можете заблокировать группу от добавления вас в группу в дальнейшем. Удалите чат, и теперь все в порядке.