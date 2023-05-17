Спаржа и артишок. Как и с чем их лучше готовить

Советую обязательно включить их в свой рацион Весна — время спаржи и артишока! В Украине сезон спаржи длится примерно 2−2,5 месяца. А вот свежий артишок мы импортируем из Италии, он живет немного дольше — 3 месяца. Почему я советую обязательно их пробовать? Это диетические овощи, при этом в их состав входит множество витаминов и микроэлементов, которые точно пригодятся нашему организму весной.

Спаржа

Спаржа трех видов — зеленая, фиолетовая и белая. Первые два сорта растут из земли, а вот белая — под землей. Учитывая тот факт, что она не видит солнца и не получает достаточное количество хлорофилла, белая спаржа имеет немного другой вкус.

Как правильно готовить спаржу

Спаржу с тонким стеблем можно жарить сразу. Достаточно счистить кожуру и срезать нижнюю часть на 2 см. Уже зрелый овощ нужно правильно подготовить к употреблению — бланшировать.

Пошаговое бланширование 1 кг спаржи:

подготовьте две емкости для воды, соль, лед и половинку лимона;

вскипятите воду, подсолите, добавьте сок половины лимона;

подготовьте вторую емкость со льдом и холодной водой;

спаржу сначала опустите в кипяток на 1,5 минуты, а после — в емкость со льдом.

Так вы сохраните цвет и вкус продукта.

Спаржа лучше всего сочетается с сырами (страчетела, бурата, пармезан, грано падано), яйцом пашот, йогуртами и зеленой сальсой. Как по мне, самое вкусное сочетание — это спаржа с голландским соусом, молодым картофелем и укропом.

Артишок

Главное в приготовлении артишока — его правильная зачистка и бланширование. Во время зачистки овощ обязательно нужно держать в воде с соком лимона. Подготовьте емкость заранее, без этой процедуры он потемнеет. Процесс бланширования аналогичен спарже, за исключением того, что на 1 л воды нужно взять 1 лимон.

Артишок уместно дополнит почти любое блюдо. Можно приготовить брускету с козьим сыром и украсить поджаренным артишоком. Или сварить из овоща соус, который подходит к ризото, пасте и рыбе.

Пошаговое приготовление соуса из артишока:

подготовить 1 артишок, 60 г сливок, соль, перец, сыр твердых сортов;

артишок проварить в 60 г сливок;

добавить соль и перец по вкусу;

взбить блендером в пасту и добавить любимый сыр.

Наслаждайтесь сезонными овощами с удовольствием!