Спаржа и артишок. Как и с чем их лучше готовить

Спаржа
Спаржа трех видов — зеленая, фиолетовая и белая. Первые два сорта растут из земли, а вот белая — под землей. Учитывая тот факт, что она не видит солнца и не получает достаточное количество хлорофилла, белая спаржа имеет немного другой вкус.
Как правильно готовить спаржу
Спаржу с тонким стеблем можно жарить сразу. Достаточно счистить кожуру и срезать нижнюю часть на 2 см. Уже зрелый овощ нужно правильно подготовить к употреблению — бланшировать.
Пошаговое бланширование 1 кг спаржи:
- подготовьте две емкости для воды, соль, лед и половинку лимона;
- вскипятите воду, подсолите, добавьте сок половины лимона;
- подготовьте вторую емкость со льдом и холодной водой;
- спаржу сначала опустите в кипяток на 1,5 минуты, а после — в емкость со льдом.
Так вы сохраните цвет и вкус продукта.
Спаржа лучше всего сочетается с сырами (страчетела, бурата, пармезан, грано падано), яйцом пашот, йогуртами и зеленой сальсой. Как по мне, самое вкусное сочетание — это спаржа с голландским соусом, молодым картофелем и укропом.
Артишок
Главное в приготовлении артишока — его правильная зачистка и бланширование. Во время зачистки овощ обязательно нужно держать в воде с соком лимона. Подготовьте емкость заранее, без этой процедуры он потемнеет. Процесс бланширования аналогичен спарже, за исключением того, что на 1 л воды нужно взять 1 лимон.
Артишок уместно дополнит почти любое блюдо. Можно приготовить брускету с козьим сыром и украсить поджаренным артишоком. Или сварить из овоща соус, который подходит к ризото, пасте и рыбе.
Пошаговое приготовление соуса из артишока:
- подготовить 1 артишок, 60 г сливок, соль, перец, сыр твердых сортов;
- артишок проварить в 60 г сливок;
- добавить соль и перец по вкусу;
- взбить блендером в пасту и добавить любимый сыр.
Наслаждайтесь сезонными овощами с удовольствием!