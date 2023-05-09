Рецепты Спаржа от А до Я: полезные советы от шеф-повара Ярославского По Admin - 9 мая, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский научит как выбирать и готовить идеальную спаржу. Когда в Украине начался сезон спаржи, обязательно хотя бы раз в неделю вводите ее в рацион. Ее нежный и одновременно хрустящий вкус понравится каждому. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Она готовится очень просто, но нужно знать несколько секретов. И главное – не бояться новых вкусов! Как выбрать спаржу Для приготовления лучше более короткие и более толстые побеги; для салатов и потребления сырыми – тоньше. Побеги должны быть свежими и упругими. Как правильно хранить спаржу Спаржу обязательно нужно хранить в холодильнике завернутое во влажное полотенце в полиэтиленовом пакете до 5 – 7 дней. Немного дряблую спаржу можно «оживить» в холодной воде со льдом. Как очистить спаржу Моем спаржу перед очищением. Непосредственно ногтем проверяем 1 – 2 ростка на плотность кожуры, начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку, ее уже не нужно срезать. Таким образом определяем, откуда необходимо зачищать ростки. Приготовленная спаржа / Фото Simply recipe Делаем это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю жесткую пленочку. Удаляем жесткий низ. Ставим нож на низ спаржи, к примеру, на 1 см от среза и нажимаем на него. Если лезвие не продавливается, ставим на 0,5 сантиметра дальше – снова плотно, ставим еще на 0,5 сантиметра дальше и чувствуем продавливаемое – тогда отрезаем дно. Нарезка: для салата из сырой спаржи – ломтики, а для приготовления – кольца, ровные брусочки или с косым срезом. Как правильно сварить спаржу В кипящей подсоленной воде от приблизительно минуты до 2,5 с момента закипания. Как только вытащили из кипятка, сразу погружаем в воду со льдом. Это нужно для того, чтобы остановить приготовление, в противном случае спаржа переготовится. ️Спаржа должна быть приятно хрустящей, упругой, но уже проваренной, не сырой и не мягкой и не должна терять цвет. Далее добавляем спаржу в салаты или быстро жарим на оливковом масле или сливочном масле, запекаем с творогом или полив голландским соусом и посыпав творогом. ️Не бойтесь есть сырую спаржу, особенно фиолетовую. На вкус она почти как молодой зеленый горошек и очень полезна. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Самый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусе