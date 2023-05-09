Спаржа от А до Я: полезные советы от шеф-повара Ярославского

Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский научит как выбирать и готовить идеальную спаржу.

Когда в Украине начался сезон спаржи, обязательно хотя бы раз в неделю вводите ее в рацион. Ее нежный и одновременно хрустящий вкус понравится каждому.

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Она готовится очень просто, но нужно знать несколько секретов. И главное – не бояться новых вкусов!

Как выбрать спаржу

Для приготовления лучше более короткие и более толстые побеги;

для салатов и потребления сырыми – тоньше. Побеги должны быть свежими и упругими.

Как правильно хранить спаржу

Спаржу обязательно нужно хранить в холодильнике завернутое во влажное полотенце в полиэтиленовом пакете до 5 – 7 дней.

Немного дряблую спаржу можно «оживить» в холодной воде со льдом.

Как очистить спаржу

Моем спаржу перед очищением.

Непосредственно ногтем проверяем 1 – 2 ростка на плотность кожуры, начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку, ее уже не нужно срезать. Таким образом определяем, откуда необходимо зачищать ростки.

Приготовленная спаржа / Фото Simply recipe

Делаем это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю жесткую пленочку. Удаляем жесткий низ.

Ставим нож на низ спаржи, к примеру, на 1 см от среза и нажимаем на него. Если лезвие не продавливается, ставим на 0,5 сантиметра дальше – снова плотно, ставим еще на 0,5 сантиметра дальше и чувствуем продавливаемое – тогда отрезаем дно.

Нарезка: для салата из сырой спаржи – ломтики, а для приготовления – кольца, ровные брусочки или с косым срезом.

Как правильно сварить спаржу

В кипящей подсоленной воде от приблизительно минуты до 2,5 с момента закипания. Как только вытащили из кипятка, сразу погружаем в воду со льдом. Это нужно для того, чтобы остановить приготовление, в противном случае спаржа переготовится.

️Спаржа должна быть приятно хрустящей, упругой, но уже проваренной, не сырой и не мягкой и не должна терять цвет.

Далее добавляем спаржу в салаты или быстро жарим на оливковом масле или сливочном масле, запекаем с творогом или полив голландским соусом и посыпав творогом.

️Не бойтесь есть сырую спаржу, особенно фиолетовую. На вкус она почти как молодой зеленый горошек и очень полезна.