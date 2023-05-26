Спаржа с грибами на сковороде

В разгар сезона аспарагуса стоит готовить из него как можно больше свежих и интересных блюд. Попробовав, насколько вкусная спаржа с грибами, вы захотите баловать себя этим гарниром каждый день. Ведь это сытно и быстро!

Для приготовления блюда потребуются лишь 15 минут и 2 основных ингредиента: спаржа (королева сезона) и шампиньоны, которые всегда кстати. Также вам потребуется соевый соус, имбирь (свежий или сушеный), чеснок и специи. С помощью этих продуктов вы сможете придать гарниру пикантность, сделав его вкус более интересным.

Сочная спаржа с грибами: как правильно приготовить

Перед тем как отправлять аспарагус вариться, стоит обрезать пару-тройку сантиметров кончиков у него. Ведь они достаточно жесткие и после термообработки не сильно смягчатся. Потому можете не жалеть их и смело отрезать.

Ингредиенты

Шампиньоны400 г Спаржа300 г Чеснок2 зуб. Соевый соус по вкусу Соль по вкусу Прованские травы0,25 ч. л. Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу Имбирный порошок0,5 ч. л.

Приготовление

Удаляем 2–3 см кончиков спаржи. Разрезаем ее на 2 части. Помещаем спаржу в кастрюлю и заливаем кипящей водой. Отправляем ее на огонь. Добавляем соль и варим в течение 5 минут. Убираем с плиты и сливаем воду. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Очищаем чеснок. Очень мелко его нарезаем. Обжариваем чеснок на сковороде. Добавляем к нему прованские травы и сушеный имбирь. Тщательно всё перемешиваем.Нарезаем пластинками свежие шампиньоны. Добавляем их в сковороду. Хорошенько всё перемешиваем. Обжариваем грибы в течение 3 минут.Добавляем подготовленную спаржу. Всё солим и хорошенько перемешиваем. Обжариваем спаржу и грибы в течение 1 минуты. Вливаем соевый соус. Снова всё перемешиваем. Держим на плите еще 1 минуту, затем убираем с огня.

Подавать такой гарнир вы можете, к примеру, с мясным стейком или с запеченной рыбкой. Такая комбинация сказочно вкусная! К тому же перед подачей советуем измельчить свежую петрушку и посыпать ею спаржу с грибочками. Также можете использовать в качестве дополнительного ингредиента пармезан. Натрите его на мелкой терке и украсьте готовый гарнир. Рекомендуем ознакомиться с рецептом спаржи от Евгения Клопотенко, который рассказал, как вкусно можно обжарить этот продукт.