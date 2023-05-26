Спаржа с грибами на сковороде

В разгар сезона аспарагуса стоит готовить из него как можно больше свежих и интересных блюд. Попробовав, насколько вкусная спаржа с грибами, вы захотите баловать себя этим гарниром каждый день. Ведь это сытно и быстро!
Для приготовления блюда потребуются лишь 15 минут и 2 основных ингредиента: спаржа (королева сезона) и шампиньоны, которые всегда кстати. Также вам потребуется соевый соус, имбирь (свежий или сушеный), чеснок и специи. С помощью этих продуктов вы сможете придать гарниру пикантность, сделав его вкус более интересным.
Сочная спаржа с грибами: как правильно приготовить
Перед тем как отправлять аспарагус вариться, стоит обрезать пару-тройку сантиметров кончиков у него. Ведь они достаточно жесткие и после термообработки не сильно смягчатся. Потому можете не жалеть их и смело отрезать.
Ингредиенты
Шампиньоны400 г Спаржа300 г Чеснок2 зуб. Соевый соус по вкусу Соль по вкусу Прованские травы0,25 ч. л. Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу Имбирный порошок0,5 ч. л.
Приготовление
- Удаляем 2–3 см кончиков спаржи. Разрезаем ее на 2 части. Помещаем спаржу в кастрюлю и заливаем кипящей водой. Отправляем ее на огонь. Добавляем соль и варим в течение 5 минут. Убираем с плиты и сливаем воду.
Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Очищаем чеснок. Очень мелко его нарезаем. Обжариваем чеснок на сковороде. Добавляем к нему прованские травы и сушеный имбирь. Тщательно всё перемешиваем.Нарезаем пластинками свежие шампиньоны. Добавляем их в сковороду. Хорошенько всё перемешиваем. Обжариваем грибы в течение 3 минут.Добавляем подготовленную спаржу. Всё солим и хорошенько перемешиваем. Обжариваем спаржу и грибы в течение 1 минуты.
Вливаем соевый соус. Снова всё перемешиваем. Держим на плите еще 1 минуту, затем убираем с огня.
Подавать такой гарнир вы можете, к примеру, с мясным стейком или с запеченной рыбкой. Такая комбинация сказочно вкусная! К тому же перед подачей советуем измельчить свежую петрушку и посыпать ею спаржу с грибочками. Также можете использовать в качестве дополнительного ингредиента пармезан. Натрите его на мелкой терке и украсьте готовый гарнир. Рекомендуем ознакомиться с рецептом спаржи от Евгения Клопотенко, который рассказал, как вкусно можно обжарить этот продукт.