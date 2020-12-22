Спасатели эвакуировали 18 человек в поселке под Феодосией

Спасатели эвакуировали 18 человек из многоквартирного здания, где произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Мужчина и три собаки погибли на пожаре под Феодосией Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в поселке Приморский в Феодосии.

«В коридорах здания наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы обнаружили и эвакуировали в безопасное место 18 жильцов, четверо из которых – дети. Возгорание было оперативно ликвидировано с помощью углекислотного огнетушителя», — уточнили в сообщении.