Спасатели эвакуировали автомобиль «скорой помощи» под Бахчисараем

В селе Соколиное (Бахчисарайский район) сотрудники ГБУ «Крым-Спас» построили дамбу и эвакуировали автомобиль «скорой помощи», передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В подтопленных районах Крыма автобусы курсируют в привычном режиме Согласно данным чрезвычайного ведомства, спасатели извлекли автомобиль скорой медпомощи, расчистили дорогу от грунта и установили временную дамбу из 52 мешков для защиты строений от подтопления.

«Также, проводили работы по откачке воды из канализационно-насосной станции», – добавили в сообщении.