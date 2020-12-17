Спасатели Крыма оказали помощь в горах двум жителям Амурской области

Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам из Амурской области, которые потерялись во время прогулки по горе Сокол, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В результате возгорании автомобиля на ЮБК пострадала женщина Инцидент произошел накануне вечером. Спасатели обнаружили двоих молодых людей на «ложной тропе» труднодоступного участка местности.

«При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавших 1993 и 1991 года рождения, жителей Амурской области, в безопасное место», — уточнили в ведомстве, отметив, что спасенные не нуждались в медпомощи.