Спасатели оказали помощь женщине на пожаре на востоке Крыма

В пгт Ленино произошел пожар в частном секторе. Спасатели вытащили из горящей пристройки 73-летнюю местную жительницу, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Гурзуфе горит многоквартирный жилой дом Пожар произошел во вторник днем. Горела хозяйственная постройка рядом с частным домом.

«Пожарные в составе звена газодымозащитной службы провели разведку и обнаружили женщину 1947 года рождения. Она была выведена в безопасное место и передана сотрудникам скорой медицинской помощи», — передает пресс-служба ведомства.