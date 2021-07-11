Спасатели подняли со дна бухты Гильзовой 511 боеприпасов времён войны

Севастопольские спасатели подняли со дна Гильзовой бухты в районе мыса Фиолент 511 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Взрывоопасные предметы были обнаружены в акватории во время очередного этапа разминирования 9 июля. Поднятые со дна боеприпасы доставили на берег, погрузили на борт спецтехники и перевезли на полигон МЧС. В тот же день при помощи подразделений Черноморского флота все 511 взрывоопасных предметов были уничтожены.

Крупнейшим из них оказался артиллерийский снаряд калибром 180 миллиметров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю, все процедуры прошли штатно, ущерб населению или инфраструктуре нанесён не был. Представители чрезвычайного ведомства также отметили, что это уже не первая опасная находка на дне бухты Гильзовой.

АРСЕН СМАИЛОВ, заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю:

«В бухте Гильзовой запланировано для очистки акватории 20 гектаров в общем. На данном этапе мы находимся около 2 гектаров. С этих двух гектаров подняты и уничтожены более 800 взрывоопасных предметов».