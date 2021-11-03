Спасатели помогли туристке из Сочи на Южной Демерджи в Крыму

Туристке из Сочи, которая решила покорить 10-метровый валун «Каменного хаоса» на Южной Демерджи, понадобилась помощь спасателей, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В горах под Судаком спасатели оказали помощь заблудившейся туристке Инцидент произошел во вторник днем. Самостоятельно спуститься с валуна, на который туристку завел ложный маршрут, она не смогла и вызвала сотрудников МЧС.

«Спасатели установили специальные страховочные перила и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали туристку в безопасное место», — отметили в сообщении.