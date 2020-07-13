Спасатели сняли туристов с вершины Демерджи накануне вечером

Спасатели оказали помощь четырем туристам, которые оказались на труднопроходимом осыпном склоне на горе Демерджи, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Дюжину человек унесло в море на 800 метров от берега на четырех катамаранах Инцидент произошел накануне вечером. Из-за приближающихся сумерок туристы приняли решение вызвать спасателей, а не выбираться самостоятельно.

«Застрявших туристов спасатели нашли с помощью геолокации – на скальной полке в верховьях каменного кулуара Демерджи. С помощью альпинистского снаряжения спасатели смогли эвакуировать четырех человек в безопасное место», — уточнили в сообщении.