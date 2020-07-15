Спасатели в Ялте сняли с дерева мужчину

Спасатели оказали помощь мужчине в Ялте, который залез на дерево и не смог пояснить, зачем он это сделал, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму три человека утонули в Черном море «Вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что в Ялте на набережной мужчина забрался на дерево, самостоятельно спуститься не может. Требуется помощь спасателей», – уточнили в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью альпинистского оборудования спустили мужчину с высоты порядка четырех метров на землю. В медпомощи мужчина не нуждался, он был передан сотрудникам полиции.