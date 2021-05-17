Спасатели вытащили мужчину из-под завала в Судаке

Сотрудники МЧС оказали помощь мужчине, которы й застрял под завалами крыши в Судаке, передает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Инцидент в колледже показал готовность спецслужб к ЧС – ректор КФУ Согласно информации ведомства, на мужчину во время проведения ремонта упали конструкции крыши, он оказался завален обломками.

Спасатели, приехавшие на место происшествия, извлекли пострадавшего с помощью спецоборудования и закрепили его на носилках. Затем с помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили со строящегося дома. Он был передан медикам.