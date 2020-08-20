Спасение из дыма и огня – учения МЧС в теплодымокамере

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Справиться с испытанием на физическую выносливость, войти в задымлённое помещение, обнаружить и спасти условно пострадавшего, ликвидировать возгорание – такие задачи стояли перед газодымозащитниками во время учений 19 августа. Цель тренировок – отработать действия в непригодной для дыхания и зрения среде.

В занятиях приняли участие представители всех шести пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Севастополю – 78 огнеборцев, 6 из них – молодые сотрудники, которые задействованы в тренировке впервые.

Учения проходили в теплодымокамере – небольшой специальной постройке с целым лабиринтом комнат. Продвижение по нему усложняют «детали интерьера»: мебель, шторы в дверных проёмах, на полу – обломки перекрытий и домашняя утварь. В помещении настоящий дым – условия максимально приближены к реальным. Задачу усложняли внезапные непредвиденные вводные. Так, неожиданным элементом учебно-практической программы стало спасение коллеги, который, по легенде, потерял сознание во время тушения пожара. Действия спасателей по итогам тренировки оценены на «отлично».