Спасибо свекрови, научила. Беру 1 стакан кефира и готовлю ленивые пирожки: быстро и вкусно

Приготовление пирогов сейчас настолько упрощено, что на все действия уходит буквально 15 минут. Это поразительно, так как в древности на выпекание пирогов могло уйти больше полудня. Замес теста, приготовление начинки и выпекание занимало много времени.

В современном мире для того, чтобы сделать вкусную выпечку, имеются все блага. Есть усовершенствованные духовки, в интернете имеются различные рецепты теста, начинок. Домохозяйки в социальных сетях делятся различными рецептами пирогов и булочек.

Мы хотим рассказать о том, как можно приготовить быстрые ленивые пироги.

Ингредиенты для ленивых пирогов:

кефир — 250 мл;

сода — ½ ч. л.;

яйца — 3 шт.;

соленый сыр — 100 г;

лук репчатый — шт.;

укроп — 6 веточек;

мука — 250 мл.

Приготовление ленивых пирогов:

В кефир добавляем соду, ожидаем гашения данных компонентов. В отдельной миске взбиваем яйца, разминаем вилкой соленый сыр до состояния каши.

Смешиваем сыр с яичной смесью. Нарезаем тонкими перьями лук, мелко шинкуем укроп. Выкладываем укроп и лук в миску с сыром и яйцом.

Выливаем кефир в яичную смесь, просеиваем туда муку. Руками замешиваем эластичный и не липкий ком теста, который затем раскатываем в толстый пласт.

Нарезаем пласт на небольшие и не длинные полоски.

В сковороде разогреваем растительное масло (100 мл), выкладываем на поверхность полоски теста.

На среднем огне в сковороде обжариваем пироги с обеих сторон до золотистой корочки.

Можно положить пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло. Получаются быстрые и простые пирожки из сыра и кефира.