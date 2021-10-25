Специалист КФУ дал прогноз распространения коронавирусной инфекции

Пандемия коронавирусной инфекции завершится не раньше, чем через год, при условии, что вирус не будет кардинально мутировать и в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка. Об этом сообщил зав. кафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета Искандер Каримов, передает пресс-служба вуза.

В Крыму более 100 тысяч человек заболели COVID-19 с начала пандемии Как отмечает специалист, победить вирус возможно путём обязательной и быстрой массовой вакцинации населения, которая позволит сформировать коллективный иммунитет.

«Эпидемиологический процесс состоит из двух частей: восприимчивого организма и вируса. Обеспечить вакцинацию населения достаточно быстро, как это сделали в Израиле или Китае, мы по разным причинам пока не смогли. А восприимчивый организм становится менее устойчивым вообще ко многим вирусным заболеваниям, в частности респираторным вирусным инфекциям. При этом негативных факторов, влияющих на организм, очень много: это и социально-экономические условия, и экологические условия, и стрессовые ситуации. Весь мир уже 1,5-2 года живёт в стрессовом состоянии. Пока не будет обязательной вакцинации, ничего не изменится», – отметил Искандер Каримов.