Специалист КФУ принял участие в уникальной спасательной операции в пещере

Спелеолог и старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин принял участие в уникальной спасательной операции в пещере Верёвкина в Республике Абхазия, передает пресс-служба вуза.

На ЮБК строитель провел час под обвалом грунта и выжил В августе во время спелеологической экспедиции на глубине 1100 м в пещере было обнаружено тело погибшего туриста Сергея Козеева. Для эвакуации тела была организована сложнейшая спасательная операция при участии российских спелеологов.

«Изначально планировалось, что к месту работ наша группа должна была спуститься на третий день, но из-за интенсивных дождей на поверхности, которые вызвали паводок в пещере, мы задержались ещё на сутки. Дальнейшие работы пришлось проводить исключительно в гидрокостюмах. Подъём останков тела на поверхность занял три дня. В целом в спасательной операции участвовало около 30 человек из Абхазии, России и Белоруссии», – рассказал Геннадий Самохин.