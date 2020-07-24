Специалист раскрыл схему работы мошенников при продаже билетов в Крым

Эксперты предупреждают, что все чаще регистрируются мошеннические сайты, которые похищают деньги граждан при «продаже» билетов на поезда и самолёты в Крым, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на председателя Общероссийского объединения пассажиров, члена Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илью Зотова.

В Симферополе мошенники выманили у предпринимателей более 15 млн рублей Он раскрыл схему работы таких сайтов.

«Люди, которые едут в Крым, покупают билеты на поезд, на самолет, но покупают их на сайтах, которые в большинстве своем находятся вообще вне правового поля РФ. Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел. Но по прошествии некоторого времени вы получите списание денег со своей карточки», – уточнил специалист.