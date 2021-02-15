Специалист рассказала о ситуации с водой в Крыму

Осадки, которые выпали в Крыму за минувшие выходные, пока не улучшили ситуацию с водой в регионе, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталью Охременко.

Прошедший снегопад наполнит водохранилища Ялты и Симферополя — власти Крыма «По данным снегосъемки на Ай-Петри высота снега составила 22 сантиметра, 65% нормы. Запас воды в снеге – 26 миллиметров. Это всего 22% нормы. По словам начальника метеостанции, снег был пушистый, легкий, маловодный», — отметила Охременко.

По ее словам, на Ангарском перевале сложилась идентичная ситуация.