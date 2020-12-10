Специалистам сферы туризма расскажут, как выйти на международный рынок

Вы поставщик туристических услуг? Хотите работать на международном рынке? Тогда вам обязательно нужно поучаствовать в онлайн-конференции на тему «Экспорт туристических услуг», которая пройдёт 15 декабря.

Темы для обсуждения:

— экспорт туристических услуг;

— приоритетные направления развития туризма;

— классификация гостиниц — конкурентное направление преимущество в сфере гостиничных услуг.

Своим опытом поделятся эксперты в отрасли:

— Елена Сергеевна Папиж – Президент Ассоциации Профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области;

— Семенова Ирина Владимировна – директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад;

— Елена Николаевна Баженова — учредитель группы компаний «Ласпи».

Дата: 15 декабря

Время: 13:00 – 15:00

Мероприятие пройдёт онлайн. Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/SNzqF

Мероприятие организовано НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и проводится под патронатом Правительства Севастополя.