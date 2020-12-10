Специалистам сферы туризма расскажут, как выйти на международный рынок

Вы поставщик туристических услуг? Хотите работать на международном рынке? Тогда вам обязательно нужно поучаствовать в онлайн-конференции на тему «Экспорт туристических услуг», которая пройдёт 15 декабря.
Темы для обсуждения:
— экспорт туристических услуг;
— приоритетные направления развития туризма;
— классификация гостиниц — конкурентное направление преимущество в сфере гостиничных услуг.
Своим опытом поделятся эксперты в отрасли:
— Елена Сергеевна Папиж – Президент Ассоциации Профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области;
— Семенова Ирина Владимировна – директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад;
— Елена Николаевна Баженова — учредитель группы компаний «Ласпи».
Дата: 15 декабря
Время: 13:00 – 15:00
Мероприятие пройдёт онлайн. Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/SNzqF
Мероприятие организовано НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и проводится под патронатом Правительства Севастополя.