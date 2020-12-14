Специалисты продолжают тестировать крымскую вакцину от COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Учёные КФУ обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса, передает пресс-служба университета, ссылаясь на вирусолога, доцента кафедры биохимии КФУ имени В.И. Вернадского Владимира Оберемока.

«Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну – очень хорошо, на вторую – немного слабее. Кроме того, мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, заражённых коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введённые конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идёт реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело. Это говорит о том, что у болеющего человека формируются антитела к некоторым частям генома коронавируса, таким же, которые мы «записываем» в нашу вакцину. Это положительные вещи», – уточнил Оберемок.

По его словам, вакцина работает, но говорить о её эффективности пока рано. Для этого необходимо провести ещё комплекс исследований.