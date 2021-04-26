Специалисты проверят пригодность запасов воды под Азовским морем — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что информация об объемах запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, появится в июне 2021 года, передает Крыминформ.

Правительство РФ выделило Крыму 2,2 млрд рублей на решение водной проблемы Аксенов подчеркнул, что главным вопросом является пригодность этой воды к употреблению.

«Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки (запасов) в Азовском море. То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — уточнил он.