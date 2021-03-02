Специалисты рассказали о запасах воды в водохранилищах Крыма

Запасы водохранилищ Крыма пополнились на 12 млн кубометров воды благодаря таянию снега в горах полуострова. Об этом сообщили на сайте Крымского гидрометцентра.

В некоторых районах Симферополя возможно ухудшение качества воды На данный момент суммарный запас воды в водохранилищах региона — более 48,3 млн кубометров.

«Приток воды в водохранилища в миллионах кубических метров составил: Белогорское – 4,477, Симферопольское – 1,065, Счастливое – 1,573, Партизанское – 1,712, Чернореченское – 9,486», – уточнили в сообщении.