Специалисты сообщили о незначительном притоке воды в водохранилища Крыма

В водохранилищах Крыма зафиксирован незначительный приток воды, передает региональный сайт гидрометцентра.

Симферополь будет получать из скважин 110 тысяч м³ воды в сутки с апреля «Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорское – 0.570 (570 тысяч кубометров), Симферопольское – 0.389 (389 тысяч), Счастливое – 0.101 (101 тысяча). Приток воды в водохранилища Чернореченское и Партизанское отсутствовал», – уточнили в сообщении.

Отмечается, что за месяц запасы воды в водохранилищах естественного стока уменьшились на 7,1 млн кубометров.